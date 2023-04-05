الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد تنفيذ الحكومة لـ3 خطوات.. ترحيب برلماني بتحويل المخلفات لطاقة كهربائية

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

رحب النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، بالخطوات القوية التى قامت بها وزارة البيئة بمجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، طبقا لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم العمل عليها خلال السنوات السابقة.

وأضاف النائب مصطفى سالمان، أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، وإعداد العقد الذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، إضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في 4 مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.

وأوضح سالمان أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بشأن التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية، تم وضع معايير لاختيار شركات مصرية، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ في (محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة)، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية).

وأشار إلى أن حرص وزارة البيئة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، من خلال عملية استشارية كبرى بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، وتم تشكيل لجنة متخصصة من جهازي (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها، والمراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوى بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذي يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع".

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