الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«دولي الجمباز» يعلن تصدر محمد علي قائمة أفضل حكام العالم

محمد علي
محمد علي

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موريناري وتنابي عن أسماء أفضل 6 حكام خلال فعاليات بطولة العالم للجمباز الفني والتي أقيمت في مدينة ليفربول والذين حصلوا على أعلى تقييم للاداء التحكيمي خلال فعاليات البطولة من قبل اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال بالاتحاد الدولي.
وتصدر الحكم الدولي للجمباز الفني رجال من مصر الدكتور محمد علي عبدالحليم  قائمة أفضل 6 حكام في العالم خلال فعاليات بطولة العالم فى إنجاز جديد لاتحاد الجمباز المصري.

وأرسل الاتحاد الدولي للعبة تهنئة خاصة إلى نظيره المصري علي تصدر الدكتور محمد علي قائمة أفضل حكام العالم فى الجمباز.

ويعتبر الدكتور محمد علي واحد من أفضل الحكام الدوليين فى مصر وهو رئيس اللجنة الفنية فى الاتحاد المصري للجمباز والمشرف على المنتخبات الوطنية فنيًا ويدير النشاط المحلي فى مصر فنيا وإداريًا ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز.

ووجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة إلى الدكتور محمد علي متمنين له دوام التوفيق فى مسيرته الناجحة. 
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين أن الدكتور محمد علي من أهم الكوادر الشابة الناجحة داخل اتحاد الجمباز.

اتحاد الجمباز الاتحاد الدولي للعبة الافريقي للجمباز الدكتور محمد علي الكوادر الشابة اللجنة الفنية

الأكثر قراءة

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين وسط الشارع في المطرية

«الاتصالات» تستعرض جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالجيزة (صور)

ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

كريم فهمي: «رحمة أحمد مش بتنام من العياط بسبب الهجوم غير المبرر عليها»

بداية من الغد.. ارتفاعات جديدة في أسعار السجائر بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«أوقاف القدس»: أبواب الأقصى ستظل مفتوحة أمام المعتكفين خلال رمضان

كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى