«دولي الجمباز» يعلن تصدر محمد علي قائمة أفضل حكام العالم

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز برئاسة الياباني موريناري وتنابي عن أسماء أفضل 6 حكام خلال فعاليات بطولة العالم للجمباز الفني والتي أقيمت في مدينة ليفربول والذين حصلوا على أعلى تقييم للاداء التحكيمي خلال فعاليات البطولة من قبل اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال بالاتحاد الدولي.

وتصدر الحكم الدولي للجمباز الفني رجال من مصر الدكتور محمد علي عبدالحليم قائمة أفضل 6 حكام في العالم خلال فعاليات بطولة العالم فى إنجاز جديد لاتحاد الجمباز المصري.

وأرسل الاتحاد الدولي للعبة تهنئة خاصة إلى نظيره المصري علي تصدر الدكتور محمد علي قائمة أفضل حكام العالم فى الجمباز.

ويعتبر الدكتور محمد علي واحد من أفضل الحكام الدوليين فى مصر وهو رئيس اللجنة الفنية فى الاتحاد المصري للجمباز والمشرف على المنتخبات الوطنية فنيًا ويدير النشاط المحلي فى مصر فنيا وإداريًا ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي للجمباز.

ووجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة إلى الدكتور محمد علي متمنين له دوام التوفيق فى مسيرته الناجحة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين أن الدكتور محمد علي من أهم الكوادر الشابة الناجحة داخل اتحاد الجمباز.