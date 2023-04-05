الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات طرد سيدة من منزلها في القليوبية

الامن
الامن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول منشور عبر "فيس بوك" يتضمن طرد سيدة مسنة من مسكنها بالقليوبية.

وعقب رصد تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. يتضمن طرد سيدة مسنة من مسكنها من قِبل أبنائها . 
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من ربة منزل "مسنة" بتضررها من نجلها عامل  لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب وطردها من مسكنها.

والإستيلاء على المنقولات الخاصة بها ، وبإستدعاء نجلها المذكور وسؤاله أنكر ذلك ، وأضاف بوجود خلافات بينه ووالدته وأشقائه على الميراث. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

لقليوبية فيس بوك ملابسات طرد سيدة مسنة

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