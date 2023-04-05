الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«المركزي» يُعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 34.45 مليار دولار بنهاية مارس

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 95 مليون دولار، ليبلغ نحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023، مقارنة بنحو 34.352 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزي.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت فى اجتماعها، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75% .

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