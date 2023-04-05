نكشف موقف كولر النهائي من ضم الأهلي مهاجم فاركو في الصيف

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن كولر تمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وهناك مشاورات مستمرة بين المدير الفني والإدارة في الفترة الماضية لاختيار أفضل العناصر الأساسية في الموسم القادم.

وأشار المصدر أن كولر رفض فكرة ضم مهاجم فاركو وأن الأفضل له استمرار محمد شريف مهاجم الفريق كونه من اللاعبين الاساسين رغم غيابه عن التهديف.

وأوضح المصدر أن الحديث عن ضم أحمد شريف ربما محاولات من جانب بعض الوكلاء من أجل لفت انتباه الأهلي إلى اللاعب ولكن ليس هناك مفاوضات حمراء لضمه.

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لمناقشة تقارير قطاع الناشئين والأكاديميات

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، جلسة مشاورات مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، والكابتن شطة مدير عام الأكاديميات.. جاءت الجلسة في إطار تقييم الموسم الماضي في قطاع الناشئين والأكاديميات والتحضير للموسم الجديد.

وطلب الكابتن الخطيب تقارير كاملة حول طبيعة العمل والاحتياجات، والأداء والنتائج والعناصر المتميزة المتواجدة بين فرق القطاع.

وكذلك بالنسبة للأكاديمية ونشاط الأفرع في المحافظات، وتقديم خدمات لأبناء المحافظات والكشف عن المواهب، وإتاحة الفرصة لأكبر قاعدة من الناشئين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك قبل بداية فقرات المران الجماعي.

وقاد الثنائي سامي قمصان مدرب الفريق، وأندريس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين في المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة.