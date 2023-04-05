الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد العناني: العالم بحاجة ماسة للحوار والتفاهم أكثر من أي وقت مضى

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، إن العالم اليوم بحاجة ماسة ربما أكثر من أي وقت مضى إلى الحوار والتفاهم، ونشر ثقافة التسامح، وتقبل الاختلاف، وقبول واحترام الآخر، ونبذ العنف والكراهية والتعصب والتمييز، وتعزيز التنوع الثقافي، وسد الفجوة العلمية والتكنولوجية الهائلة، ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بإتاحة المعرفة والتعليم الجيد والمساواة والابتكار والعدل.

وأضاف "العناني"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء: يشرفني أن أضع خبرتي العلمية والتنفيذية في خدمة منظمة اليونسكو وأهدافها النبيلة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بوجدان كل مصري ومصرية عبر آلاف السنين منذ فجر حضارتنا المصرية العريقة وحتى يومنا هذا.

وتابع: هذا الوجدان يعلي من قيمة السلام، ويقوم على الوسطية والاعتدال، ويمزج بين الهوية العربية والأفريقية، وبين التراث الإسلامي والمسيحي واليهودي.

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