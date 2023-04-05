خالد العنانى: تعجز الكلمات للتعبير عن فخرى بترشيحى لمنصب مدير عام اليونسكو

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق: تعجز الكلمات للتعبير عن فخري باختياري مرشحًا لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة اليونسكو، وعن امتنان الدولة التي منحتني ثقتها الغالية للترشح لهذا المنصب المرموق.

وأضاف "العناني"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء: أدرك جسامة مسئولية هذا الترشيح، لا سيما في ضوء الدور الذي يقع على عاتق اليونسكو في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية التي تواجه تحديات غير مسبوقة.

وتابع: ما زال هناك عشرات الملايين من الأطفال في العالم لا يتلقون التعليم، كما يُعاني التراث الثقافي المادي وغير المادي والتراث الطبيعي تحديات عديدة، منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث مثل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدم استفادة البلدان الأقل نموًا من القفزة الهائلة في مجال التكنولوجيا والابتكارات حول العالم.