الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مركز جسور الثقافي يُنظم ورشة لتعليم المكرمية

سامي فوزي
سامي فوزي

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة لتعليم المكرمية تقدمها مارتينا لوثر في السابع والثامن من شهر إبريل الجاري، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شراءها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يأخذها معه بعد انتهاء الورشة.

تعتبر الورشة الحالية هي الورشة الخامسة والتي تقدمها مارتينا لوثر، وذلك لاهتمام مركز جسور الثقافي بتعليم الحرف الفنية وتقديم الورش بناءًا على طلب المشاركين.

جدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.

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