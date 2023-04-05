الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 125 طربة حشيش بالإسماعيلية

حشيش
حشيش

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط تاجر مخدرات لحيازته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام بقصد الاتجار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بضبط تجار مخدرات، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر للحشيش بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتم التحفظ على المتهم وجاري عرضه على النيابة للتحقيق في الواقعة، فيما كشفت مصادر أمنية أن مديرية أمن الإسماعيلية تكثف من حملاتها لضبط تجار المواد المخدرة قبل عيد الفطر.

أمن الإسماعيلية اخبار أمن الإسماعيلية اخبار اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية اخبار امن الإسماعيلية اليوم اخبار مديرية أمن الإسماعيلية اليوم اخبار مدير امن الاسماعيلية

الأكثر قراءة

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

بينها إقرار «الأدنى للأجور».. 5 قرارات للحكومة اليوم

ضبط شحنة مخدرات بـ2.9 مليون جنيه فى الإسكندرية

وزير الصحة يبحث مع مؤسسة التمويل لشمال إفريقيا تعزيز التعاون بالقطاع الصحى

رئيس الرقابة المالية: الهيئة حريصة على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف في مجتمع الأعمال

بايدن يجرى جولة خارجية تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى