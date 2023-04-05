سقوط تاجر مخدرات بحوزته 125 طربة حشيش بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط تاجر مخدرات لحيازته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام بقصد الاتجار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بضبط تجار مخدرات، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته لمخدر للحشيش بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتم التحفظ على المتهم وجاري عرضه على النيابة للتحقيق في الواقعة، فيما كشفت مصادر أمنية أن مديرية أمن الإسماعيلية تكثف من حملاتها لضبط تجار المواد المخدرة قبل عيد الفطر.