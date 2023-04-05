الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: قرار «أوبك» بتقليص إنتاجها من النفط يزعج الدول الكبرى

أوبك
أوبك

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قرار "أوبك" بتقليص إنتاجها من النفط يسبب إزعاجًا لدول العالم الكبرى، التي تعتمد كليًا على النفط في حياتها اليومية، ومجالاتها الصناعية.

وأضاف البهواشي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن تخفيض إنتاج النفط الذي نشهده اليوم ليس التخفيض الأول، ولكن حدث قبل ذلك في أكتوبر الماضي، حيث أننا تجاوزنا تخفيض إنتاج 3 ملايين و750 ألف برميل.

وتابع: أعتقد أن هذا التخفيض سيؤثر على قلة المعروض، مما يؤدي لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في الفترة المقبلة، وهذه الخطوة جاءت نتيجة لعدة أسباب، حيث أن المؤشرات السلبية التي تصدر يومًا بعد يوم من كل المؤسسات المالية الدولية، تتوقع استمرار حالة الانكماش وتباطؤ النمو مع استمرار حالة الضبابية.

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