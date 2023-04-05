البرلمان العربي: مهاجمة الاحتلال للمصلين والمعتكفين بالأقصى عمل عدواني مرفوض

أدان البرلمان العربى التصعيد الإسرائيلي المتكرر بحق المسجد الأقصى، وخاصة في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين، وإصابة وإعتقال عدد منهم، وهو عمل عدواني مستنكر ومرفوض، ويؤجج مشاعر المسلمين في العالم، وينذر بإشعال الموقف وتفجر الأوضاع في المنطقة.

وأكد البرلمان العربى، رفضه القاطع لهذا الممارسات الأحادية الجانب من قبل قوات الاحتلال وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين التى تقوض جهود السلام.

وحذر البرلمان العربى من نتائج هذا التصعيد المتكرر بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه، وعدم التزام حكومة الاحتلال المتطرفة بأية تعهدات سابقة للتهدئة، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والاقتحامات تندرج تحت مسمى تكريس سلطات الاحتلال للتقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى، وتهويد مدينة القدس، وتعدي صارخ على حرية العبادة دون مبالاة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات التى تتم بحق المسجد الأقصى المبارك والمصلين، دون مراعاة لقدسية المكان، وضرورة توفير حماية دولية للأقصى المبارك والقدس.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة فجر ال14 من شهر رمضان.

وفوجئ مئات المصلين وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروجهم من المصلى القبلي، باقتحام أعداد كبيرة من الضباط والقوات الخاصة المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والانتشار بين المصلين، ثم الاعتداء عليهم بالأعيرة المطاطية.

وردد المصلون - المعظم من النسوة وكبار السن-، التكبيرات أمام اقتحامات القوات للأقصى.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على الأقصى، بمنع من تقل أعمارهم عن ال50 عاماً من دخول المسجد.

وقبل اقتحام المصلى اعتقلت القوات سطحه، ووجهت إضاءة الكشافات باتجاه المعتكفين، ثم باشرت بإطلاق القنابل والأعيرة المطاطية.

وقبل عملية الاقتحام أخلت القوات ساحات الأقصى بالكامل، واعتدت على البعض بالضرب حتى إخراجهم من الأقصى، وخلال ذلك انتشرت في طرقات وشوارع البلدة القديمة ونصبت السواتر الحديدية.

وبدأت قوات الاحتلال بمنع المصلين من دخول الاقصى عند حوالي الساعة العاشرة مساء، وانتشرت على كافة أبوابه.