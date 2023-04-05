الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بسعر فائدة يصل لـ18%.. بنك الاستثمار العربى يطرح شهادة جديدة

شهادة بنك الاستمثار
شهادة بنك الاستمثار العربي

أعلن بنك الاستثمار العربي بقيادة تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي، إصدار شهادة جديدة ذات أجل 3 سنوات بعائد ثابت على الجنيه المصري بسعر فائدة سنوي يصل لـ 18%.

وتقدم الشهادة الثلاثية الجديدة دوريات صرف عائد مختلفة بسعر فائدة 17.25% يصرف العائد شهرياً، و17.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و18% يصرف سنوياً.

يتيح البنك بيع الشهادة من أول 1,000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه، كما يسمح بكسرها بعد مرور 6 شهور على شرائها، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

بنك الاستثمار العربى إصدار شهادة جديدة ذات أجل 3 سنوات عائد ثابت على الجنيه المصري بسعر فائدة سنوي يصل لـ 18 تقدم الشهادة الثلاثية الجديدة دوريات صرف عائد مختلفة بسعر فائدة 17 25 يصرف العائد شهريا 17 5 يصرف بشكل ربع سنوي و18 يصرف سنويا يتيح البنك بيع الشهادة من أول 1,000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه

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