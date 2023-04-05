تقرير ألماني: هل تحمل مومياوات مصر القديمة حلولًا لتغيرات المناخ؟

أكد موقع "phys" الألماني، أنه على مر التاريخ، شهد مناخ الأرض تقلبات طبيعية، بالرغم من عدم أهميتها مقارنة بالأزمة الحالية، فإن هذه التقلبات كانت كافية مع ذلك لتكوين إمبراطوريات وتفكيكها.

وفقًا للدراسات الحديثة، كان من الممكن أن يساهموا أولاً في صعود الإمبراطورية الرومانية ثم سقوطها، يسعى العلماء المقيمون في بازل وجنيف إلى إعادة بناء مناخ مصر القديمة التي كان يحكمها الرومان في محاولة لفهم الآثار المترتبة على ذلك على تاريخ منطقة أو إمبراطورية بشكل أفضل.

المومياوات تحمل حلول تغيرات المناخ

وأفاد الموقع الألماني، بأن الفريق يساعد في مهامه "أحجار رشيد" الرائعة على شكل ملصقات خشبية مثبتة على مومياوات مصرية من العصر الروماني.

وتابع أن العائلات تقوم بإرفاق ملصق يحمل اسم المتوفي وأسماء والديهم وأحيانًا رسالة دينية قصيرة على الجسد، وكانت الملصقات وسيلة لتحديد هوية المتوفي، الذي لم يعد من الممكن التعرف عليه بمجرد لفه في ضماداته، والتأكد من أن المحنطين لم يخلطوا الجثث.

وأضاف أن الملصقات الخشبية توفر معلومات أكثر من مجرد هوية، كما أنها تحتوي على معلومات ثمينة عن المناخ في ذلك الوقت لأنها مثل جميع القطع الأثرية الخشبية، لديها حلقات نمو.

ولفت الموقع إلى أن كل حلقة تشير إلى مرور عام واحد، وتتم الإشارة إلى السنوات الجيدة بواسطة حلقات عريضة، حيث أن الشجرة نمت بشكل أسرع، يمكن أن تكون الحلقات الأضيق دليلًا على سنوات من الجفاف.

وأكد الموقع الألماني، أن من الواضح أن بعض قطع الخشب ليست كافية في حد ذاتها لإعادة بناء مناخ ذلك الوقت، سيكون من الضروري ملاحظة نفس النمط في عشرات العينات على الأقل.

وتابع أنه كلما زاد عدد التداخلات، زادت موثوقية الاستنتاجات، بالإضافة إلى ذلك، لإعادة إنشاء التفاصيل الدقيقة لتقلبات المناخ، من الضروري مقارنة حلقات النمو للعديد من أنواع الأشجار باستجابات مختلفة للظروف المناخية مثل الجفاف أو الحرارة الشديدة.

يقول فرانسوا بلونديل، عالم الآثار بجامعة جنيف: "هذا هو السبب في أن ملصقات المومياء مثالية لأغراضنا". "لا يقتصر الأمر على وجود الآلاف منها في المتاحف حول العالم ، بل إنها مصنوعة من العديد من أنواع الأشجار المختلفة ، مثل الصنوبر والسرو والأرز والعرعر".

وأكد الموقع الألماني، أن في الدراسة، قام الباحث بتحليل تسلسل الحلقات لأكثر من 300 ملصق، ثم حدد التداخلات - بعبارة أخرى، الحالات التي تتطابق فيها تسلسلات الحلقات مع بعضها البعض.

توفر هذه التداخلات مخططًا أوليًا لما كان عليه المناخ في السابق في شرق البحر الأبيض المتوسط، في لبنان حاليًا، والجزر اليونانية أو مصب النيل - المناطق التي تم حصاد الأشجار فيها.

يشرح فرانسوا بلونديل أن هناك بضع سنوات جيدة هنا وهناك سلسلة مؤسفة من حالات الجفاف هناك، لكن التواريخ الفعلية لا تزال غير واضحة: "لا يمكننا حتى الآن تحديد موعد محدد للحلقات والأحداث التي تسجلها."

وبحسب الموقع الألماني، فإن الخطوة التالية ستكون للمضي قدمًا هي تحديد مكان هذه الأحداث في التاريخ مع الحظ، سيجد العلماء عينة قابلة للتاريخ.

بعد ذلك، من خلال البحث عن التداخلات مع تسميات أخرى من نفس أنواع الأشجار والمنطقة، يجب أن يكونوا قادرين على تحديد التاريخ الدقيق، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين عليهم اللجوء إلى التأريخ بالكربون المشع.

من خلال الجمع بين العديد من عينات الخشب المأخوذة على طول حلقات نفس العينة ، من الممكن تقليل عدم اليقين في التأريخ إحصائيًا - إلى الصفر تقريبًا في أفضل سيناريو، لا يزال يتعين على العلماء العثور على العينات الصحيحة، وقبل كل شيء، الحصول على إذن من المتاحف لتحليل الكربون المشع.