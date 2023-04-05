الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«أسرة من أجل مصر» تنظم حفل إفطار جماعي بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالدور الذي تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر فى تنظيم العديد من الفعاليات.

وأضاف قنديل، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة “طلاب من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، أن هذا الإفطار يعزز ويدعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب،  مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب فى كافة المجالات.

وأكد الدور المهم للجامعة فى تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة 

ويعد هذا الأفطار أحد أنشطة الأسرة حيث تقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة والثقافية والجوالة والخدمة العامة وإقامة الندوات التى تسهم فى التوعية ضد الأفكار المغلوطة والمتطرفة، وكذلك الندوات الدينية وخاصة فى هذا الشهر الكريم، بالاضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى المختلفة بالاشتراك بين كافة الطلاب بجميع الكليات المختلفة على  مستوى الجامعة لتحقيق الهدف العام والأسمى وهو اتاحة الفرصة للطلاب للحصول على المعلومات وبناء شخصية الطالب الجامعى.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة.

وأقيم حفل الإفطار بإشراف تنفيذى من الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الأسرة، ياسر جبالى مسئول الأسرة، الطالب أحمد ناصر الأخ الأكبر للأسرة، الطالبة ريموندا روماني الأخت الكبرى للأسرة.

أسرة من أجل مصر المركزية التعليم العالي والبحث العلمي الأنشطة الطلابية الإفطار الجماعي التواصل الدائم التقاط الصور التذكارية

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