الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين اعتدوا على بائع ملابس في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، في قضية اتهامهم بإحراز وحيازة سلاح أبيض والاعتداء على المجني عليهما "ش. ش. ح" و"م. ع. ح" والشروع في قتلهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بقيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليهما والشروع في قتلهما بسلاح أبيض بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه حال تواجد المجني عليه "ش. ش. ح" بائع ملابس بمنزله برفقة المجني عليه الثاني "م. ع. ح" عامل، فوجئ بقيام كل من "و. أ. ال" عامل، و"م. أ. ال" عاطل، و"م. ب. ز" عاطل، بكسر باب الشقة والدلوف إلى الداخل محرزين أسلحة بيضاء، وعند مشاهدتهم المجني عليه الأول، أمسك به المتهم الثاني وشل حركته فتمكن المتهم الثالث من ضربه والاعتداء عليه بسلاح أبيض سكين استقر برأسه، قاصدين إزهاق روحه وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

واعتدى المتهمون بالضرب بالسلاح الأبيض على المجني عليه الثاني، ما أدى لإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.