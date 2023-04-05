«أصوات من السماء».. المنشدة ياسمين سعد صوت في غاية الروعة والجمال

قالت المنشدة ياسمين سعد، البالغة من العمر 14 عاما، إنها ورثت موهبة الصوت الجميل عن جدتها، مضيفة: "جدتي صوتها كويس جدا، وورثت ده عنها، وكنت دائما أذيع النشيد في الإذاعة المدرسية كل يوم في المدرسة"، مشيرة إلى أن جدها هو من اكتشف موهبتها.

وأوضحت "سعد"، خلال لقائها عبر شاشة القناة الأولى، أنها قررت دخول مدرسة الإنشاد الديني، وسجلت فيها البيانات، وقدمت أوراقها، وأجروا لها اختبار نجحت فيه، موضحة أن "أساتذة مدرسة الإنشاد الديني دربوها على المقامات المختلفة، وعلموها جميع المقامات، مسترسلة: "تعلمنا مقام الصبا، ومقام النهاوند، كما أن هناك أساتذة كثيرة علمونا مقامات أخرى مثل الأستاذ محمد العجيني الذي دربنا على هذه المقامات".