الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أتموسفير

خلال جولتها التفقدية لمبنى وزارة البيئة بالحى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة :

وزيرة البيئة تتابع الإجراءات اللوجيستية المتبعة لتسهيل انتقال العاملين للعاصمة الإدارية

الجولة
الجولة

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد مبنى وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات والتأكد من  توافر كافة التسهيلات ليتسنى للعاملين أداء مهامهم بسلاسة ويسر فور الإنتقال الفعلى، رافقها فى الجولة الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.

وقد عقدت وزيرة البيئة عقب الجولة اجتماعاً مع الدكتور على أبو سنه ومستشاريها لبحث ومتابعة الإجراءات اللوجيستية المطلوبة لتسهيل عملية الإنتقال الفعلي للعاصمة الادارية، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات لدعم التشغيل الرقمى، ومتابعة الموقف النهائى لأرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة البيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية .

وناقشت الوزيرة خلال الإجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات لجعل مبنى وزارة البيئة مبنى مستدام قائم على ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه وغيرها بالإضافة إلى إتباع أحدث نظم إدارة المخلفات، و الاهتمام  بالمساحات الخضراء وزراعة النباتات داخل الوزارة والمنطقة المحيطة بها.

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