الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لقطات مباشرة من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه على يد القوات الإسرائيلية

اقتحام المسجد الاقصى
اقتحام المسجد الاقصى

عرضت قناة "العربية"، اليوم الأربعاء، لقطات مباشرة من باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه على يد القوات الإسرائيلية.

وقالت مراسلة قناة "العربية"، إنه منذ ساعات الصباح الباكر شهدنا مجموعتين من المستوطنين وأيضًا اليهود قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى بحماية أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية، ولكن الآن نشهد هدوءا حذرا داخل ساحات المسجد، بعد اقتحام عدد كبير من اليهود له من باب المغاربة والتجول في المسجد.

وتابعت: «شهدنا تواجد عدد من المواطنين الفلسطنيين داخل المسجد الأقصى يحاولون التصدي لهذه الاقتحامات، ولكن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال عدد منهم صباح اليوم، والاعتداء على سيدة فلسطينية داخل المسجد».

وأظهرت اللقطات الهدوء يعم ساحة المسجد الأقصى عقب التوترات الأمنية الكبيرة التي شهدتها ليلة البارحة في الأراضي الفلسطينية.

قنابل صوتية لإجبار المعتكفين داخل المسجد على المغادرة

وقامت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، باقتحام باحات المسجد الأقصى وهشمت بعض النوافذ وألقت قنابل صوتية لإجبار المعتكفين داخل المسجد على المغادرة.

وبحسب هيئة شئون الأسرى، فإن عملية الاقتحام من قبل القوات الإسرائيلية تسببت في اعتقال نحو 500 معتكف، بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 350 شخصًا.

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