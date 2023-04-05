الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. تشيلسى يدين هتافات جمهوره ضد ليفربول

تشيلسي
تشيلسي

أدان نادي تشيلسي هتافات جماهيره خلال قمة ليفربول أمس في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي في بيان رسمي.

وقال البلوز، في بيان، إنه يدين الهتافات المعادية التي قامت جماهيره بترديدها، والتي كانت تستهدف جماهير ليفربول، وتشير إلى كارثة هيلزبرة والتي راح ضحيتها 97 شخصًا.

وحسم التعادل السلبي اللقاء الذي جمع ليفربول ومضيفه تشيلسي، في مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

البلوز أصحاب الأرض سيطروا على مجريات اللعب بالطول والعرض، وسط مرتدات على استيحاء من الريدز.

وأنقذ كوناتي مبكرًا مرماه من هدف مؤكد، بعدما راوغ كوفاسيتش أليسون ووضع الكرة في مرمى الخالي لكن الأول أنقذها من على خط المرمى في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 11 أنقذ أليسون هافيرتز من انفراد كامل بعدما سدد كرة تصدى لها البرازيلي، بعد تمريرة شيلول.

وفي الدقيقة 24 سجل ريس جيمس هدفًا لتشيلسي، لكن تقنية "الفار" ألغته بداعي التسلل على إنزو فيرنانديز.

وبالدقيقة الأخيرة أنقذ كيبا تسديدة قوية من جو جوميز وأبعدها إلى ركنية، ثم أنقذ بعدها فوفانا تسديدة فابينيو من أمام كيبا.

تشيلسي بدأ الشوط الثاني بشكل قوي، وفي الدقيقة 48، أرسل نجولو كانتي تمريرة رائعة لـ ماتيو كوفاسيتش، الذي انفرد بمرمى أليسون بيكر، لكنه سدد الكرة عاليًا بشكل غريب.

وفي الدقيقة 50، تلقى كاي هافرتز تمريرة رائعة من كانتي، ليضع الكرة في الشباك، لكن تقنية الفيديو قضت بإلغاء الهدف بعد لمسه الكرة بيده.

يورجن كلوب لجأ لمقاعد البدلاء، حيث أشرك محمد صلاح في الدقيقة 65 بدلًا من روبرتو فيرمينو.

الفريقان ظلا عاجزين على فك شفرة الدفاعات، ليفشلا في تسجيل أي أهداف، وينتهي اللقاء بالتعادل واقتسامهما للنقاط.

التعادل رفع رصيد ليفربول لـ43 نقطة في المركز الثامن، ورصيد تشيلسي لـ39 نقطة، في المركز الحادي عشر.

تشيلسى ليفربول الدورى الانجليزى البلوز الهتافات المعادية

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