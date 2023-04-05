الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لوظيفة «ملحق ثقافي بالمكاتب المصرية الثقافية بالخارج»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب"، وكذا وظيفة "ملحق ثقافي"، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج.

ويشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا".

بينما يشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية – مونتريال/ كندا – لندن/ المملكة المتحدة – روما/ إيطاليا".

وأعلنت وزارة التعليم العالي انه يبدأ التقدم على الإعلان من يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق 16 إبريل 2023 الساعة 11.55 مساء.

ويشترط في المتقدم للإعلان أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد العمر عن 56 سنة وقت التقدم للإعلان، وموافقة جهة العمل على السفر، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق ثقافي مدير (مكتب/ مركز) أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، وأن يكون قائمًا بالعمل وقت التقدم للوظيفة.

ويمكن الاطلاع على باقي الشروط وتفاصيل الإعلان والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://tinyurl.com/eceb-call2023
 

التعليم العالي والبحث العلمي التعليمية البحث العلمي الاتحادية الجامعات المصرية الثقافية المصرية

الأكثر قراءة

عضو لجنة الزراعة بالنواب: قرار حظر زراعة القطن الأمريكى يحافظ على سلالة المصرى

قطة فوق الإمام.. واقعة غريبة تثير انتباه المصلين أثناء صلاة التراويح

غرق فتاة فى مياه «بحر أبوالأخضر» بالشرقية

بعد انتشاره عالميًا.. أبرز معلومات عن فيروس «ماربورج»

8 مصابين بانقلاب سيارة نصف نقل فى الشرقية

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»