«التعليم العالي»: فتح باب التقدم لوظيفة «ملحق ثقافي بالمكاتب المصرية الثقافية بالخارج»

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب"، وكذا وظيفة "ملحق ثقافي"، وذلك في إطار القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج.

ويشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا".

بينما يشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية – مونتريال/ كندا – لندن/ المملكة المتحدة – روما/ إيطاليا".

وأعلنت وزارة التعليم العالي انه يبدأ التقدم على الإعلان من يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق 16 إبريل 2023 الساعة 11.55 مساء.

ويشترط في المتقدم للإعلان أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد العمر عن 56 سنة وقت التقدم للإعلان، وموافقة جهة العمل على السفر، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق ثقافي مدير (مكتب/ مركز) أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، وأن يكون قائمًا بالعمل وقت التقدم للوظيفة.



ويمكن الاطلاع على باقي الشروط وتفاصيل الإعلان والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://tinyurl.com/eceb-call2023

