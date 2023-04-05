يبحث الصائمين عن مواقيت الصلاة في كافة المحافظات وخاصة موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023 لأداء الصلاوات الخمس في مواعيدها وفقا للإمساكية الرمضانية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية بهدف تنبيه الأفراد لمواعيد الإفطار والإمساك والسحور والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة.

موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023

يؤذن لصلاة المغرب في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 2023/1444 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:16 مساء بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:22 مساء وفي محافظة الدقهلية يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:16 مساء وفي محافظة الفيوم يرفع الأذان لصلاة المغرب الساعة 6:17 مساءا وفي محافظة المنيا يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:17 مساء.

وفي محافظة السويس يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:11 مساء وفي محافظة مرسى مطروح يؤذم للمغرب الساعة 6:33 مساء وفي محافظة أسوان يرفع أذن المغرب الساعة 6:06 مساء وفي محافظة سوهاج يؤذم للمغرب الساعة 6:12 مساء.

عدد ساعات الصيام في 14 رمضان 2023

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية الإمساكية الرمضانية حيث أكدت أن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 14 رمضان 1444 الموافق 5 أبريل 2023 وصل إلى 14 ساعة و 25 دقيقة حيث يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:16 مساء فيما آذن لصلاة الفجر الساعة 4:11 فجرا بينما كان السحور الساعة 1:51 مساء.

تهدف الإمساكية الرمضانية إلى تحديد توقيات خلال الشهر الكريم حيث تحدد موعد السحور والإمساك والإفطار وتوفيت صلاتي الفجر والمغرب في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية البعيدة عن العمران.

أدعية قيام الليل رمضان 1444

في الشهر الكريم يبحث الصائمين عن موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023 وأدعية قيام الليل حيث يحرص الملايين عن إحياء الليالي الرمضانية رغبة في رضا الرحمن وهى كما يلي :-

اللهم إني استودعتك أهلي وقلبي .. جميع أحبتي.. اللهم لا تجعلني من الخاسرين في شهرك الكريم.

اللهم اعفر لي وأرحمني وتولي أمري يا أرحم الرحمين.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.

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