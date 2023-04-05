الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023.. وأدعية قيام الليل

رمضان 2023
رمضان 2023

يبحث الصائمين عن مواقيت الصلاة في كافة المحافظات وخاصة موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023 لأداء الصلاوات الخمس في مواعيدها وفقا للإمساكية الرمضانية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية بهدف تنبيه الأفراد لمواعيد الإفطار والإمساك والسحور والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة.

موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023

يؤذن لصلاة المغرب في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 2023/1444 بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 6:16 مساء بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:22 مساء وفي محافظة الدقهلية يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:16 مساء وفي محافظة الفيوم يرفع الأذان لصلاة المغرب الساعة 6:17 مساءا وفي محافظة المنيا يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:17 مساء.

وفي محافظة السويس يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:11 مساء وفي محافظة مرسى مطروح يؤذم للمغرب الساعة 6:33 مساء وفي محافظة أسوان يرفع أذن المغرب الساعة 6:06 مساء وفي محافظة سوهاج يؤذم للمغرب الساعة 6:12 مساء.

txt

توقيت أذان الفجر.. مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 14 رمضان

txt

مواعيد عرض عرض مسلسل « تحت الوصاية » والقنوات الناقلة

عدد ساعات الصيام في 14 رمضان 2023

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية الإمساكية الرمضانية حيث أكدت أن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 14 رمضان 1444 الموافق 5 أبريل 2023 وصل إلى 14 ساعة و 25 دقيقة حيث يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:16 مساء فيما آذن لصلاة الفجر الساعة 4:11 فجرا بينما كان السحور الساعة 1:51 مساء.

تهدف الإمساكية الرمضانية إلى تحديد توقيات خلال الشهر الكريم حيث تحدد موعد السحور والإمساك والإفطار وتوفيت صلاتي الفجر والمغرب في جميع محافظات الجمهورية خاصة المناطق النائية البعيدة عن العمران.

txt

الكورة فى رمضان .. الأهلى يتعادل مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا 2008

txt

«اعتقدت أنه الحلاق».. مواقف محرجة لـ عبد الحليم حافظ فى شهر رمضان

أدعية قيام الليل رمضان 1444 

في الشهر الكريم يبحث الصائمين عن موعد أذان المغرب 14 رمضان 2023 وأدعية قيام الليل حيث يحرص الملايين عن إحياء الليالي الرمضانية رغبة في رضا الرحمن وهى كما يلي :-

  • اللهم إني استودعتك أهلي وقلبي .. جميع أحبتي.. اللهم لا تجعلني من الخاسرين في شهرك الكريم.
  • اللهم اعفر لي وأرحمني وتولي أمري يا أرحم الرحمين.
  • اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا.

اقرأ أيضا 

تعرف على أطوال البلاد في عدد الصيام 

موعد أذان المغرب اذان المغرب المغرب 14 رمضان 2023 رمضان 2023 رمضان

الأكثر قراءة

عضو لجنة الزراعة بالنواب: قرار حظر زراعة القطن الأمريكى يحافظ على سلالة المصرى

قطة فوق الإمام.. واقعة غريبة تثير انتباه المصلين أثناء صلاة التراويح

غرق فتاة فى مياه «بحر أبوالأخضر» بالشرقية

بعد انتشاره عالميًا.. أبرز معلومات عن فيروس «ماربورج»

8 مصابين بانقلاب سيارة نصف نقل فى الشرقية

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»