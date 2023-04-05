الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عربية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا متفردًا بين الأشقاء العرب

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، العلاقات المصرية الإماراتية بالتاريخية والاستراتيجية، وأنها تعد نموذجًا متفردًا وناجحًا فى العلاقات بين الأشقاء العرب لمواجهة جميع التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الأمة العربية.

وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

واعتبر وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الرسالة الخطية التى تسلمها الرئيس خلال اللقاء من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والتى تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل بمثابة دليل قاطع على تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمصر، وتأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة عن اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، والحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لا سيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية.

الإمارات الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية الإماراتية الشيخ محمد بن زايد النائب أحمد فؤاد أباظه سفيرة دولة الإمارات سامح شكري COP28

الأكثر قراءة

عضو لجنة الزراعة بالنواب: قرار حظر زراعة القطن الأمريكى يحافظ على سلالة المصرى

قطة فوق الإمام.. واقعة غريبة تثير انتباه المصلين أثناء صلاة التراويح

غرق فتاة فى مياه «بحر أبوالأخضر» بالشرقية

بعد انتشاره عالميًا.. أبرز معلومات عن فيروس «ماربورج»

8 مصابين بانقلاب سيارة نصف نقل فى الشرقية

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»