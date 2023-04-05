عربية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا متفردًا بين الأشقاء العرب

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، العلاقات المصرية الإماراتية بالتاريخية والاستراتيجية، وأنها تعد نموذجًا متفردًا وناجحًا فى العلاقات بين الأشقاء العرب لمواجهة جميع التحديات الإقليمية والدولية التى تواجه الأمة العربية.

وأشاد "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم، بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

واعتبر وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الرسالة الخطية التى تسلمها الرئيس خلال اللقاء من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والتى تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل بمثابة دليل قاطع على تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمصر، وتأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصةً في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم، وكذلك ما نجحت الرئاسة المصرية للقمة في تحقيقه من نتائج إيجابية في العمل المناخي الدولي.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة عن اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز، والحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لا سيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكل مكوناته، وكذا مراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والإفريقية.