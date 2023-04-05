قطة فوق الإمام.. واقعة غريبة تثير انتباه المصلين أثناء صلاة التراويح

راج خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لصعود قطة على كتف شيخ وهو يؤم المصلين بأحد المساجد أثناء صلاة التراويح، وهو ما أبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالرفق والهدوء، الذي تعامل به الشيخ وليد مهساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق في مدينة "برج بوعريريج" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه بالشمال الجزائري.

وواصل وليد مهساس، صلاته بكل هدوء، دون اكتراث لشأن القطة التي اعتلته حتى رأسه، وحاولت مداعبته للحظات، في وقتٍ كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، واقتربت بفمها من فمه، لتفارق في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبًا.

وحرص الشيخ وليد مهساس، على نشر الفيديو نفسه، على صفحته الرسمية، وعلق عليها، قائلًا: "سبحان الله، حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".

وأشاد العديد من متابعي الصفحة الرسمية للشيخ وليد مهساس، بفيديو القط، وجاءت التعليقات كالتالي: "بسم الله مشاء الله.. ربي يبارك فيك شيخنا الفاضل.. ربي يوفقكم"، وكتب آخر: "وكأنها أرادت أن تخبرنا بشيء ما عن طريق رسالة إلهية.. نرجو الله الثبات.. ما شاء الله صوته مزمار من الجنة رزقنا الله وإياكم إياها".

حكم ملامسة القط أثناء الصلاة

وبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حكم ملامسة القط للمصلي، بعد انتشار القط والشيخ الجزائري وليد المهساس، ونرصد من خلال السطور التالية حكم ملامسة القطط أثناء الصلاة، عبر سؤال أجابت عليه "دار الإفتاء":

تربية القطط في المنزل جائزة إذا كان ذلك لغرض معتبر شرعاً، مثل أن تكون تربيتها لدفع ضرر بعض الدواب كالفئران ونحوها، ويجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها أو يتركها تأكل من خشاش الأرض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري.

القطط طاهرة وكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سال من دمها، لما ثبت في الموطأ والمسند والسنن أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجة ابنه: فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين أو الطوافات.

فهذا الحديث يدل على طهارة الهرة وطهارة سؤرها بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد: طاهر مكروه، ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.

وأما بولها وروثها فنجسان عند جمهور العلماء، وعليه؛ فالصلاة صحيحة في المكان الذي جلست فيه، وغير صحيحة في المكان الذي بالت فيه أو راثت قبل تطهيره بالماء، ويكفي في طهارة الأرض التي أصابها بول القطط صب الماء عليها وغمرها به. أما السجادة ونحوها فلا بد من غسلها ولا يكفي مجرد صب الماء عليها، ولا يشترط غسلها بالصابون ونحوه بل يكفي الماء.