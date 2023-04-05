صحيفة بريطانية: مصر وجهة سياحية آمنة ومفضلة للبريطانيين

قالت صحيفة إكسبرس البريطانية، إن مصر وجهة سياحية شعبية آمنة ومفضلة للبريطانيين ومن أفضل الوجهات لقضاء العطلات من حيث القيمة مقابل السعر.

وطرحت الصحيفة تساؤلا في تقريرها هل السفر إلى مصر آمن؟ وتحدثت الصحيفة إلى أحد الخبراء لمعرفة المخاطر التي يجب أن يكون السياح البريطانيون على علم بها في مصر، والذي أجاب أن مصر هي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في عام 2023، وأكثرهم أمانا.

وقال جوناثان فرانجهام، المدير العام لإحدى شركات السياحة الكبرى في بريطانيا من السهل فهم السبب في كون مصر وجهة مفضلة للمسافرين من المملكة المتحدة، وذلك من خلال تاريخها القديم وثقافتها النابضة بالحياة ومناطقها الخلابة.

وأضاف "بالإضافة إلى تنوع المعالم السياحية، فإن مصر معروفة أيضا بأهلها الوديين والمرحبين، الذين يتوقون إلى مشاركة تقاليد وثقافة بلادهم مع الزوار، على الرغم من بعض المخاوف الأمنية المستمرة في بعض المناطق، لا تزال مصر وجهة شعبية وآمنة للمسافرين إلى المملكة المتحدة، وتمثل قيمة ممتازة للمال.

"ولكن، كما هو الحال مع أي سفر دولي، من المهم أن نكون مدركين للمخاطر المحتملة وأن نتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان رحلة آمنة وممتعة."

وأضاف جوناثان: من خلال إدراك هذه المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكن للمسافرين القيام برحلة آمنة وممتعة إلى مصر، مشيرا الي أنه وطمن المهم أيضا الاطلاع على أحدث نصائح السفر الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، والتشاور مع مقدم خدمات تأمين السفر لضمان تغطية كافية لرحلتك.

وتعد الغردقة وشرم الشيخ من أكثر المناطق الشاطئية شعبية في مصر، وتعتبر البلاد وجهة ممتازة للغطس.

وكانت دعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيين لقضاء عطلة في مصر للهروب من تكاليف الحياة في المملكة المتحدة، وقالت إن مصر ملجأ البريطانيين.

وأطلقت إحدى الشركات البريطانية مجموعة عطلات للمواطنين تمكن البريطانيين من الهروب من المملكة لمدة شهر كامل تقريبًا، لتوفير المئات من فواتير الطاقة والغاز والنقل والطعام الخاصة بهم.