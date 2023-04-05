الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تعلن إنشاء نظام لتقديم منح للتعاون الأمنى للدول الصديقة

اليابان
اليابان

قالت اليابان، اليوم الأربعاء، إنها أنشأت نظاماً لتقديم منح للتعاون الأمني للدول الصديقة من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، إن البرنامج الذي يطلق عليه "OSA" سيكون منفصلاً عن المساعدة الإنمائية الرسمية.

أمريكا: اليابان تشترى النفط الروسى بسعر أعلى من السقف «بعلمنا»

وفي سياق منفصل، أكد نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، أن اليابان تشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من السقف الذي حددته مجموعة السبع، وذلك بمعرفة وموافقة واشنطن والشركاء الآخرين في الغرب.

وقال تورك، في تعليقه على تقارير تفيد بأن طوكيو تشتري النفط من موسكو بأسعار تخالف الاتفاقات التي أبرمها الغرب، قائلاً: كانت هناك بعض الاتفاقات، وعملنا مع زملائنا اليابانيين، الذين ركزوا لسنوات عديدة على أمن الطاقة الخاص بهم، كونهم دولة جزرية تعتمد على ناقلات الطاقة من أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالنسبة للغاز الطبيعي".

وقال نائب الوزير: "تم تضمين بعض الترتيبات في مناقشات سقف الأسعار، بالإضافة إلى جهود أخرى من هذا النوع، لضمان أن يتمكن اليابانيون من حفظ أمن الطاقة الخاص بهم، وأن يكون لديهم بعض الفرص المواتية من هذا النوع".

وأكد التورك، أنه من وجهة نظره، لا تمثل تصرفات اليابان خروجا عن اتفاقيات الغرب، وقال: "تم الإبلاغ عن هذا كنوع من التراجع ، أو كنوع من الاتفاق الجديد أو أي شيء آخر، ومع ذلك، فقد أجريت هذه المناقشات مع زملائنا اليابانيين بحسن نية، ومراعاة احتياجاتهم الخاصة في مجال أمن الطاقة".

وانضمت اليابان إلى دول مجموعة السبع الأخرى في تنفيذ سقف سعري قدره 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، ومع ذلك، فقد استثنت الإمدادات من مشروع "سخالين -2"، المنتج الرئيسي منه هو الغاز الطبيعي المسال، وترتبط إمدادات النفط بعقود الغاز.

 

 

اليابان منح للتعاون الأمني للدول الصديقة قدراتها الدفاعية أمريكا

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر وبيان درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-4-2023

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الأربعاء 5-4-2023 فى مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 5-4-2023

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 5-4-2023 من القرآن والسنة النبوية

لليوم السادس.. إقبال جماهيرى كبير لحضور ليالى رمضان فى أسوان (صور)

مكارثى: المدعى العام لمانهاتن يوجه اتهامات مسيسة إلى ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق