الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن تسعة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال الليل، وقد تم اعتراض أربعة منها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، ووصلت أربعة أخرى إلى مناطق مفتوحة.



وقالت الجيش الإسرائيلي على تويتر: "أُطلقت 5 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل الليلة، تم اعتراض 4 منها بواسطة نظام الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي، وبعد الإنذارات الإضافية التي تلت ذلك، تم إطلاق 4 صواريخ أخرى من غزة وهبطت في مناطق مفتوحة".



كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار للصواريخ قد تم تشغيلها في عدة مراكز حضرية إسرائيلية حول قطاع غزة.



واقتحم جنود إسرائيليون المسجد الأقصى فجر اليوم الأربعاء، وقاموا بالاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين.

وأسفر الاقتحام عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين المعتكفين وسط حالة من التوتر الشديد في مدينة القدس.