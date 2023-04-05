الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: الولايات المتحدة «ذاهبة إلى الجحيم» وبايدن «يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة»

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تعليقاته الأولى بعد اتهامه بـ34 تهمة، إن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، لافتا إلى أن ما يحدث الآن تدخل غير مسبوق في الانتخابات.


وأضاف ترامب: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".
واعتبر أن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، لافتا إلى أنه حتى الأشخاص "الذين ليسوا معجبين به" قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.


ورأى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".


وأمس الثلاثاء، غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محكمة مانهاتن في نيويورك بعد جلسة توجيه الاتهامات إليه التي استمرت لنحو ساعتين.


جاء ذلك بعدما أفادت تقارير سابقة، الثلاثاء، بأن السلطات المختصة في محكمة مانهاتن في نيويورك احتجزت ترامب لتوجيه اتهامات له.


وقال محامي ترامب إن جميع التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق تخلو من الحقائق، بينما قالت لائحة الاتهام ضده إنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.


ولفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى قول ممثلي الادعاء إن "ترامب كان جزءا من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية- بما في ذلك دفعه بشكل غير قانوني مبلغا قدره 130 ألف دولار لقمع المعلومات التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية".


ووفقا للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكابه جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا "للترويج لترشيحه".


وقالت الشبكة الإخبارية إنه تم تحديد يوم 4 ديسمبر المقبل لحضور ترامب شخصيا في جلسة استماع في نيويورك.


وقالت جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن السلطات الأمريكية تستعد لاحتمال حدوث اضطرابات، فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق.


يذكر أن ترامب عبر عن استغرابه مما يحدث معه وهو في طريقه للمحكمة، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سوف يعتقلونني لا أصدق أن هذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية".

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