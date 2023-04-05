الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

حملت تل أبيب مسئولية التصعيد..

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، فجر اليوم الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، فى انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

 

واعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطينى، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم.

 

مصر تحمل إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير

وطالبت مصر، السلطات الإسرائيلية، بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً فى أيام شهر رمضان المبارك.

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

وحملت مصر، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولى مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، فجر اليوم، في محاولة لإخلاء الفلسطينيين الموجودين داخله. 

 

واعتدت قوات الاحتلال بعنف على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، نا أسفر عن وقوع عشرات المصابين. 

مصر إسرائيل وزارة الخارجية المسجد الأقصى مصر تدين

الأكثر قراءة

«النقل» تحذر من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع مرفق السكك الحديدية

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2023 فى مصر

دعاء حلمى: تمكين المرأة موجود منذ زمن بعيد

استمرار مبادرة «كتف بكتف» حتى نهاية شهر رمضان

وزارة السياحة تشارك فى المعرض الدولى «WTM Latin America» بساوبولو البرازيلية

أحد شيوخ العرب عن دور المرأة السيناوية فى الدراما: رسالة بمدى قوتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق