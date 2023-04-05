الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُنعش سوق العقارات في مصر

جريدة الدستور

قالت مجلة "ميب" للبيانات والتحليلات الاقتصادية في الشرق الأوسط والخليج، في تقرير، أن سوق العقارات في مصر، تشهد مرونة؛ بفضل التدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير، أن هناك تدفق قياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي زادت بنسبة 71٪ خلال السنة المالية 2021-2022، واستثمار المطورين الإقليميين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

ولفت إلى أن قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2022 تمثل حوالي 21 ٪ من إجمالي القيمة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ارتفاع سنوي منذ عام 2020.

ونوه بأن قطاع البناء في مصر ينمو بسرعة، مع تطوير 20 مدينة جديدة وإعادة تطوير المخزون الحالي، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العاصمة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بعد أن بلغ متوسطها 2.8 مليار دولار منذ عام 2002. 

2022 أفريقيا الاقتصادية العالمية التقلبات الاقتصادية الشرق الأوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العقارات في مصر القطاع السكني

الأكثر قراءة

680 مليون دولار استثمارات والأكبر في إفريقيا.. مصر توقع اتفاقية لتدشن مزرعة لطاقة الرياح

الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين اعتدوا على بائع ملابس في الإسكندرية

«البدر للاستثمار» تتحول إلى الربحية خلال 2022

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية «وطن واحد»

قبل ما تسافر فى رمضان| مواعيد قطارات منوف - طنطا - القاهرة

السجن 10 سنوات لشقيقين يتاجران فى المخدرات بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الجيش الإسرائيلى: إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى