تقرير: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُنعش سوق العقارات في مصر

قالت مجلة "ميب" للبيانات والتحليلات الاقتصادية في الشرق الأوسط والخليج، في تقرير، أن سوق العقارات في مصر، تشهد مرونة؛ بفضل التدفق القياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير، أن هناك تدفق قياسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي زادت بنسبة 71٪ خلال السنة المالية 2021-2022، واستثمار المطورين الإقليميين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

ولفت إلى أن قيمة المشاريع الممنوحة في عام 2022 تمثل حوالي 21 ٪ من إجمالي القيمة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ارتفاع سنوي منذ عام 2020.

ونوه بأن قطاع البناء في مصر ينمو بسرعة، مع تطوير 20 مدينة جديدة وإعادة تطوير المخزون الحالي، ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العاصمة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.7 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، بعد أن بلغ متوسطها 2.8 مليار دولار منذ عام 2002.