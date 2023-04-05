عمرو الوردانى: الجزية ذهب زمانها وهى مسألة إدارية وليست عقوبة على دين

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول مشاركة غير مسلمين فى نصر أكتوبر المجيد والتحاقهم بالجيش المصرى، استنادًا إلى مفهوم الجزية بأن غير المسلمين يدفعون الجزية مقابل الحماية.

وقال الورداني، خلال برنامج "ولا تعسروا"، المذاع على "الأولى" الفضائية، إن الجزية مسألة إدارية وليست دينية، أى أنها لا تعنى أن يدفع مقابل أن نتركه على دينه، بل يدفع مقابل خدمة الحماية، وليست عقوبة على دين.

وأوضح الوردانى أن تطبيق الجزية كان حينما يخوض جيش المسلمين حروبًا امتثالًا لأمور عبادية، فيضطر غير المسلم خوضها متضررًا، إلا أن هذا الأمر قد انتهى لأن الجزية قد ذهب محلها، وأصبح العقد بين الحاكم والمحكوم هو عقد المواطنة.