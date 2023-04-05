الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو الوردانى: الجزية ذهب زمانها وهى مسألة إدارية وليست عقوبة على دين

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول مشاركة غير مسلمين فى نصر أكتوبر المجيد والتحاقهم بالجيش المصرى، استنادًا إلى مفهوم الجزية بأن غير المسلمين يدفعون الجزية مقابل الحماية. 

وقال الورداني، خلال برنامج "ولا تعسروا"، المذاع على "الأولى" الفضائية، إن الجزية مسألة إدارية وليست دينية، أى أنها لا تعنى أن يدفع مقابل أن نتركه على دينه، بل يدفع مقابل خدمة الحماية، وليست عقوبة على دين. 

وأوضح الوردانى أن تطبيق الجزية كان حينما يخوض جيش المسلمين حروبًا امتثالًا لأمور عبادية، فيضطر غير المسلم خوضها متضررًا، إلا أن هذا الأمر قد انتهى لأن الجزية قد ذهب محلها، وأصبح العقد بين الحاكم والمحكوم هو عقد المواطنة. 

     

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

عمرو الوردانى: الجزية ذهب زمانها وهى مسألة إدارية وليست عقوبة على دين

«ادعوله».. الفنانة دينا الشربيني تعلن وفاة والدها

عقوبات قاسية على 4 لاعبين من الزمالك بعد الخسارة من المصرى

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

قلم «سيد» لـ«جعفر العمدة» يثير ضحك الجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق

اتصال هاتفى بين نتنياهو ومحمد بن زايد: اتفاق على لقاء قريب

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب