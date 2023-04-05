الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين عام حلف شمال الأطلسى: حلفاء الناتو يأكدون التزامهم تجاه أوكرانيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، إن حلفاء الناتو أكدوا التزامهم الدائم تجاه أوكرانيا في اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا.

 

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا، "لقد تناولنا الحرب التي تشنها روسيا، ودعمنا لأوكرانيا، وتطلعاتها الأورو-أطلسية.. يواصل الشعب الأوكراني الدفاع عن بلده وسنواصل دعمنا لهم طالما استغرق الأمر ذلك".. حسبما ذكر الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي.

 

وأشار إلى أن حلفاء الناتو قد قدموا بالفعل حوالي 150 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا، بما في ذلك 65 مليار يورو من المساعدات العسكرية.

 

وقال ستولتنبرج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يغير مساره في أوكرانيا وبالتالي يجب على الحلفاء مواصلة وتعزيز دعمهم للشعب الأوكراني.

 

وتابع: "أكد اجتماعنا اليوم التزام الناتو الدائم تجاه أوكرانيا.. يعمل الحلفاء على تكثيف إنتاج الأسلحة والذخيرة والوفاء بتعهداتهم بالتدريب والأسلحة الثقيلة الجديدة.. توجد دبابات ليوبارد وتشالنجر في أوكرانيا جنبا إلى جنب مع الدبابات ومركبات المشاة القتالية من العديد من الحلفاء الآخرين".

 

كما أشار إلى أن الحلفاء عززوا دعمهم العاجل غير الفتاك من خلال صندوق الناتو-الأوكراني، والذي يشمل الوقود والإمدادات الطبية وأنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة والجسور العائمة.

 

وقال أيضا إن الحلفاء سيطورون مبادرة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا للمساعدة في ضمان الردع والدفاع لكييف.

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