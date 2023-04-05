وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط: القاهرة مدينة لا مثيل لها
قال اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إن "القاهرة حقا مدينة لا مثيل لها".
وأضاف الوزير البريطاني - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء، بمناسبة زيارته إلى مصر - "ليس هناك وقت أفضل من شهر رمضان للشعور بجمال وتاريخ القاهرة الإسلامية".
وكان الوزير البريطاني قد أعرب فور وصوله الليلة الماضية عن سعادته بالعودة إلى "أم الدنيا".. معربا عن التطلع إلى "إجراء محادثات مثمرة حول التجارة والاستثمار، وطموحاتنا المناخية المشتركة، وسبل تعاوننا لأجل خفض التوترات في المنطقة".
وتابع: “شراكة المملكة المتحدة مع مصر تهمنا”.