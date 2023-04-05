الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكورة فى رمضان.. هدف أحمد الكأس يقود الفراعنة للفوز على جنوب إفريقيا عام 1996

مباراة مصر وجنوب
مباراة مصر وجنوب إفريقيا عام 1996

فاز منتخب مصر بقيادة المدرب الهولندي رود كرول على نظيره الجنوب إفريقي بهدف سجله أحمد الكأس في الدقيقة السابعة في المباراة التي أقيمت يوم 14 رمضان الموافق 24 يناير 1996 باستاد البنك الوطني الأول بمدينة جوهانسبرج في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى في الدور الأول بنهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها جنوب إفريقيا.

 

قبل المباراة التي أدارها الحكم لوسيان بوشاردو من النيجر كان منتخب جنوب إفريقيا يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط يليه منتخبا مصر والكاميرون ولكل منهما ثلاث نقاط حيث فاز منتخب مصر على أنجولا 2-1 وخسر أمام الكاميرون بهدف دون رد ثم منتخب أنجولا بدون نقاط ولم يكن هناك بديل أمام منتخب مصر سوى الفوز للصعود لدور الثمانية وهو ما تحقق فعلًا بعدما سجل أحمد الكأس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من الشوط الأول من صناعة الموهوب الصاعد في ذلك الوقت حازم إمام الذي نجح في جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية خلال البطولة قبل أن ينضم لفريق أودينيزي الإيطالي في صيف نفس العام.. وفي نفس التوقيت تعادل منتخبا الكاميرون وأنجولا 3-3 ليتأهل منتخبا جنوب إفريقيا ومصر لدور الثمانية وتصدر المنتخب الجنوب إفريقي المجموعة بفارق الأهداف.

 

هدف المباراة جاء عندما تصدى ياسر رضوان لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ارتدت من الحائط البشري لحازم إمام الذي مررها بمهارة لأحمد الكأس الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة داخل المرمى وكان الهدف كافيا لالحاق الهزيمة الوحيدة في البطولة لمنتخب جنوب إفريقيا الذي واصل المشوار وفاز باللقب لأول مرة في تاريخه.

 

مثل منتخب مصر: نادر السيد وياسر رضوان وهاني رمزي ومدحت عبدالهادي وسمير كمونة وحازم إمام "أحمد كشري" وإسماعيل يوسف وهادي خشبة وعبدالستار صبري وعلى ماهر "محمد كمونة" وأحمد الكأس "فوزي جمال".

كأسس الأمم الإفريقية 1996 منتخب مصر رود كرول أحمد الكاس حازم إمام

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