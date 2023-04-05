إسلام الكتاتنى يكشف أسباب وجود انقسامات فى جماعة الإخوان الإرهابية

أوضح إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي، أسباب وجود انقسامات في جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: "إنه يوجد ثلاث جبهات متصارعة في جماعة الإخوان، جبهة محمود حسين، جبهة صلاح عبد الحق الذي أصبح خليفة إبراهيم منير، وجبهة الكماليين والمكونة من الشباب".

وأضاف “الكتاتني”، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية extra news، أن أكبر هذه الجبهات هي جبهة صلاح عبدالحق، وجبهة محمود حسين، لافتا إلى أن صلاح عبدالحق نصب بشكل رسمي من قبل جماعة الإخوان بأن يكون القائم بأعمال المرشد".

وأوضح أن مصدر قوة محمود حسين، هي أنه عضو مكتب الإرشاد الوحيد الباقي خارج مصر، حيث يمتلك تفاصيل الاخل المصري، أما جبهة لندن لا تمتلك ارتباط وثيق مثل محمود حسين، حتى صلاح عبدالحق لا يوجد له ارتباطات قوية بالداخل المصري.

وأشار إلى أن التنظيم الدولي يعرفون الخطوط العريضة لأفرع الإخوان في غالبية الدول المتواجد فيها تنظيم الإخوان، أما محمود حسين فيعرف تفاصيل الداخل ودائماً ما يقول لهم بأنهم لا يعرفون شيئًا عن الداخل، إزاي تنصبوا أنفسكم أنتم إخوان ونحن أخوان، مالكم بهذه القصة، أنتم لا تفهمون ولا تعرفون شيئًا، أنا اللي عارف كل حاجة وأنا إللي مرتبط بالداخل، وأنتم بتجيبوا المعلومات دي منين؟، وبالتالي دائما ما يحدث تراشق بينهم حتى هذه اللحظة وسوف يستمر".