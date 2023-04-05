الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير بريطانى: أهرامات الجيزة شاهدة على البراعة المذهلة للمصريين القدماء بعلوم الهندسة المعمارية

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

أكد تقرير بريطاني أن أهرامات الجيزة شاهدة على البراعة المذهلة والاستباقية للمصريين القدماء في علوم الهندسة المعمارية واستخدام التقنيات المتطورة بطريقة مبتكرة وإبداعية.

 

وذكر موقع “IFLScience” العلمي البريطاني، في تقريره أبرز الروايات والنظريات التي تم تداولها على مر الزمان ويطالعنا علماء الآثار يوميا بها بشأن غموض طريقة بناء الأهرامات، التي ما زالت تحوي كثيرا من الأسرار التي لم تُكتشف بعد.


ويشير التقرير إلى الإعجاز الهندسي والتقنيات الدقيقة المستخدمة في بناء الأهرامات والتكنولوجيا المفقودة غي مصر القديمة، ويقدم الكتاب تحليلاً للأحجار المستخدمة في تشييدها ويكشف عن استخدام أدوات وآلات ضخمة عالية الدقة في مصر القديمة.

 

وأوضح التقرير أنه غالبًا ما كانت الحضارات القديمة أكثر تقدمًا بكثير مما يمنحها الناس الفضل في ذلك، وهناك العديد من التقنيات والمفاخر الهندسية المذهلة التي ما زلنا لا نفهمها تمامًا، لكن النظر إلى هذه الإنجازات يمكن أن يبدو وكأنه حقل ألغام لأنها أصبحت مادة للعديد من نظريات المؤامرة الحديثة.

 

  • كيف تم بناء أهرامات الجيزة؟

أهرامات الجيزة ليست فقط شهادة على الثقافة المصرية القديمة ولكن أيضًا على براعتهم المذهلة، فلقد درس علماء الآثار هذه الآثار عقودا من الزمن ولديهم فكرة جيدة عن كيفية بنائها، وباستخدام الأدوات والتقنيات المألوفة للمهندسين وعمال البناء الحديثين- وإن كانت أبسط وأكثر كثافة في العمل- قام المصريون القدماء ببنائها على مدى فترات طويلة من الزمن وبجهد بشري كبير.

 

وتم بناء هذه المقابر قبل حوالي 4500 عام، وأقيمت لإيواء رفات الفراعنة المتوفين، بعد الموت، وكان يُعتقد أن جزءًا من روح الفرعون يبقى مع الجسد، لذلك تطلب الأمر عناية خاصة لضمان أن يتمكن الحاكم المتوفى من القيام بمسئولياته كإله في الحياة الآخرة، وقدم كل هرم أيضًا شكلاً من أشكال "التخزين"، حيث كان مليئًا بالممتلكات المختلفة التي سيحتاجها الحاكم السابق في العالم التالي.

 

وينتمي أكبر وأقدم هرم في الجيزة إلى الفرعون خوفو، وقد تم بناؤه حوالي عام 2550 قبل الميلاد، ويقدر بناؤه حوالي 2.3 مليون كتلة حجرية، وزن كل منها ما بين 2.5 إلى 15 طنًا.

 

وتم بناء الهرم الثاني من قبل ابن خوفو، خفرع، حوالي 2520 قبل الميلاد، وتضم مقبرة خفرع، وهي مقبرة كبيرة بها آثار قبر متقنة، تمثال أبوالهول الذي يحرس الموقع، أما الهرم الثالث، وهو الأصغر، فقد بناه الفرعون منقرع حوالي عام 2490 قبل الميلاد.

أهرامات الجيزة التكنولوجيا الهندسة المعمارية الثقافة المصرية القديمة التقنيات المتطورة الحضارات القديمة

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