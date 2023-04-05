الزراعة في "مصر الجديدة "!

حين سأل الدكتور ابراهيم مجدي حسين أستاذ المخ والأعصاب أصدقائه على صفحته بالفيسبوك : ماذا كنت تتمنى أن تعمل إن لم تكن تعمل بمهنتك الحالية ؟ ونفس السؤال سألته لي مؤخراً مذيعة التليفزيون في إحدى البرامج ، كانت إجابتي واحدة على السؤالين ، وهى إنني كنت أتمنى أن أعمل مزارعاً أو فلاحاً فى أرضي ، فمحلاها عيشة الفلاح حقاً ، وما أحلى أن تعمل في مهنة لا تتوقف أثارها عند شيء محدد ومحدود ، فالخير كله في الزراعة وما يتصل بها من صناعات قد لا تتوقف عند المواد الغذائية بل تمتد لكل تفصيلة في حياتنا .

والزراعة في مصر ذكرها الله سبحانه بقوله تعالى : وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) سورة البقرة

هذه الارض الطيبة لنا فيها ما نسأل من خير وللبشرية جميعاً لهم فيها ما يسألون بقول رب العزة سبحانة وتعالى ، ومع عصور الفشل و الإهمال تعرضت أرضنا الزراعية للتآكل فكانت هى بديل الفلاح عن غياب دور الدولة ، حولها الفلاح الى مسكن له ولأبناءه فتآكل من أرض مصر قرابة مليون ونصف فدان

كنا نرى تآكل أرضنا الزراعية بطول الطريق الزراعى من الجيزة إلى أسوان بأمتداد محافظات الصعيد وأكتسحت المباني الخرسانية مدن وقرى محافظات الدلتا ، حتى جاءت ثورة 30 يونيو فأوقفت العبث بأرضنا الزراعية بإصدار عدة قوانين غلظت من عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأوجبت الحبس والغرامة التي تصل إلى خمسة ملايين جنيه لمن يعتدي على الأرض الزراعية .

لم تكتفي الدولة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وقف التعدى على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها ، ولكن رؤية الدولة ورؤية الرئيس إمتدت لما هو أبعد بكثير ، فكانت الخطط القومية للنهوض بالزراعة وهي تزيد عن 50 خطة قومية قد يصعب على أي باحث الإلمام بها جميعاً ، فهى شديدة التخصص وكثيرة الأرقام .

فمنها على سبيل المثال 320 مشروعاً زراعياً بتكلفة 420 مليار جنيه، و وأستصلاح 3 ملايين فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة ، إلى جانب مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي ، و مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد أضخم مشروع إستصلاح في العالم بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه ومعهم 350 ألف فدان في مشروع "مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة"

كل ذلك إلى جانب مشروع تنمية الريف المصري لإستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.

وتستهدف الخطة أيضاً تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن والألبان والأسماك إلى جانب 7 محاصيل رئيسية أخرى تحقق الأمن الغذائي.

نتج عن إهتمام الرئيس بقطاع الزراعة زيادة في الإنتاج الزراعى فقد بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية عام 2022 نحو 5.6 مليون طن ، تم تصديرها إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.

ننتقل ألى نقلة نوعية أخرى أستهدفها فخامة الرئيس واستجابت لها أجهزة الدولة وتوفرت لها الإعتمادات المالية بإطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان من الأراضى الجديدة و 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة، ومعهم المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية .

كل ما سبق ماهو إلا مقدمة للحديث عن مشروع النهر الصناعى الجديد فهو أحدث مشروع ري تقوم به مصر ويٌعد معجزة هندسية حقيقية ومحاولة مصرية لترويض الصحراء الغربية لزيادة الرقعة الزراعية التي كانت لا تتجاوز 6% من المساحة الكلية لمصر .

مشروع النهر صناعي ، هو الأضخم على مستوى العالم بطول 114 كيلومترا ـ في قلب الصحراء ـ لإستغلال مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية والسطحية في الزراعة بعد معالجتها بمحطة مياه الحمام لإنتاج نحو 10 مليون متر مكعب من المياه وهو المغذي الرئيسي لمشروع الدلتا الجديدة التي تشمل 2.5 مليون فدان وتوفير حـوالي 10 آلاف فرصة عمـل مباشرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصة عمـل غير مباشرة.

إلى جانب الإهتمام بملف الزراعة والري كان لابد من الإهتمام بإنتاج الأسمدة التي تلبي إحتياجات تلك الأراضي ، فشهد إنتاج الأسمدة طفرة غير مسبوقة نذكر منها على سبيل المثال المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونه الأخيره ، بداية من مصنع كيما أسوان لإنتاج الأمونيا ومشروع شركة الدلتا للأسمدة وأبوقير للأسمدة وموبكو لإنتاج اليوريا و مشروع شركة النصر للكيماويات الوسيطة (مجمع العين السخنة) كما يوجد مشروع شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة - أبو طرطور- الوادى الجديد –

كل ما سبق له معنى واحد أن خير أرض مصر ممتد ولن ينقطع إلى يوم الدين وأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر زراعة مصر كان بمثابة تعهد رباني بحفظها وهو سبحانه من ألهم القيادة المصرية بالأهتمام بهذا القطاع الحيوي ليبشرنا بمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة إن شاء الله.