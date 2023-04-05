الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اتحاد الكرة المصرية: استحدثنا إدارة جديدة لتوثيق بعض الإحصائيات

جمال علام رئيس اتحاد
جمال علام رئيس اتحاد الكرة

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه منذ انتخابه لمجلس إدارة شؤون الكرة المصرية، تولى كل عضو ملف معين لتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي تطوير قاعدة الناشئين.

 

وأضاف علام، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة فكر خارج الصندوق بتعيين مدير إدارة المدربين، بالإضافة إلى إدارة مستحدثة لتوثيق بعض الإحصائيات الخاصة بالكرة المصرية.

 

وأوضح أن علاقة اتحاد الكرة بوزارة الشباب والرياضة، لم تصل إلى الجفاء، على الرغم من اختلاف الرؤى في بعض الموضوعات، إلا أنها تتفق بعد مناقشات خاصة وأن الهدف واحد وهو إصلاح الكرة المصرية وتطويرها.

 

وأشار إلى أن دخول 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني،  تعتبر بداية لتواجد عدد جماهيري كبير في الفترة المقبلة، خاصة بعد الظهور المشرف لجماهير الفريق الأحمر.

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