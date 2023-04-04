رونالدو يسجل هدفين ويقود النصر لاكتساح العدالة في الدوري السعودي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر، لتحقيق انتصار كاسح على العدالة، بخمسة أهداف دون مقابل، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”، موسم 2022-2023.

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر، في الدقيقة 40، من ركلة جزاء، أعقبه زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا، بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وعاد كريستيانو رونالدو ليسجل الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 66، بعدما تلقى تمريرة رائعة من تاليسكا، ليقتحم منطقة الجزاء، ويُطلق تسديدة قوية بيسراه.

وسجل تاليسكا ثاني أهدافه، والرابع لـ النصر في الدقيقة 78، قبل أن يختتم أيمن يحيى مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 98.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النصر لـ 52 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، فيما تجمد رصيد العدالة عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وفي نفس الجولة، وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حقق الهلال انتصارًا على الفيحاء بهدفين دون مقابل.

هدفا الهلال سجلهما المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين 45 و90.

الانتصار رفع رصيد الهلال إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز الثالث ، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 24 نقطة في المركز العاشر.

حقق فريق اتحاد جدة انتصارًا عريضًا على ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم "دوري روشن للمحترفين"، موسم 2022-2023.

افتتح برونو هنريكي التسجيل لـ اتحاد جدة في الدقيقة 14، أعقبه البرازيلي رومارينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وأكد أحمد حجازي انتصار اتحاد جدة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها البيشي من الجهة اليمنى.