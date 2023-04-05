الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منى عبد الوهاب: تناولنا الجانب الإنسانى فى «أنا والقناع» وأشكر المتحدة على الفرصة

الإعلامية منى عبدالوهاب
الإعلامية منى عبدالوهاب

كشفت الإعلامية منى عبدالوهاب، الفرق بين برنامجها الجديد "أنا والقناع" وبين باقي برامجها، قائلة: "إن برنامج "أنا والقناع" مهتم بالجانب الإنساني. 

وأضافت الإعلامية منى عبدالوهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن برنامج "أنا والقناع" لا يتطرق إلى الجوانب الشخصية للضيوف، معقبة: "مينفعش أنا كإعلامي أطلع على التليفزيون وأتدخل في حياة ضيوفي بشكل فج، ولا أريد أن يتدخل الناس في حياة بعضهما في الشارع بشكل فج أيضًا". 

وأشارت إلى أن كل شخص فينا سواء كان طبيب أو فنان أو إعلامي أو رسام له رحلته الإنسانية الخاصة به وحده، ونتج عنها دوره الذي يقدمه في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه  مهمة برنامج "أنا والقناع" التركيز على هذا الجانب من حياة كل ضيف. 

وتابعت: "أخدنا الجانب الإنساني من ضيوفنا، والخلفية الخاصة بهم، من أين جاءوا، وكيف كبروا، وكيف عاشوا، ومن ثم الجانب المهني لهم، أعمالهم، اختياراتهم، نجاحاتهم واخفاقاتهم، وهذا ألطف بكثير من أن نتدخل في حياتهم الشخصية". 

كما توجهت الإعلامية منى عبدالوهاب بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحتها للفرصة، لافتة إلى أنها كانت فرصة في أوانها ووقتها، معربة عن سعادتها الشديدة بهذه اتجربة.

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