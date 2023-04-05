ضبط سيارة محملة بـــ1500 كجم زيت طعام غير صالح للاستهلاك الأدمى فى مطروح

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح عن قيام حملة تموينية مشتركة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية و قسم مباحث التموين وتحرر عنها ضبط 12 من المخالفات التموينية كان أبرزها ضبط سيارة محملة بعشرة براميل بكل منها 150 كجم زيت طعام بدون بيانات و غير صالح للاستهلاك الأدمي بإجمالي كمية قدرها 1.5 طن زيت بالإضافة الى ضبط مخالفات تموينية اخرى متنوعة .

كما قامت حملات تموينية بكلا من: مركزي الحمام و العلمين بمعرفة الإدارات التموينية بكلا منها وتحرر عنها ضبط 26 ستة و عشرون مخالفة تموينية متنوعة .



ويصبح إجمالي عدد المخالفات المحررة هو 38 مخالفة والبيان التفصيلي لها كالتالي: -

مخالفات وجود زيت طعام بدون بيانات ومنتهي الصلاحية وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل (مخابز بلدية - مستودعات دقيق) وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز، مخالفة ،وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن.