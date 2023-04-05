كورة بلس تفوز على انجريديانتس فى دورة المتحدة الرمضانية (فيديو)

وسط أجواء حماسية تملاها الود والفرحة انتهت أول مبارتين لفرق دورة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في يومها الثالث، حيث فاز فريق أون تايم سبورت على فريق كليكس بسبعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز فريق كوره بلس في المباراة الثانية على نظيره فريق انجريديانتس بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام المباريات على ملعب مركز شباب الجزيرة، حيث أقيمت اليوم 4 لقاءات بدأت بلقاء فريق أون تى فى ضد كليكس، ومباراة كورة بلس أمام انجريديانتس، ومباراة جريدة الدستور وجريدة الوطن، وفريق المتحدة أمام فريق مبتدأ.

وانتهت مباريات أمس بتأهل 4 فرق، حيث فاز فريق سينرجي على أون إف أم سبورتس بنتيجة 1/0، بينما فاز دي إم سي على بريزينتيشن بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وفاز فريق انتراكتيف على فريق تذكرتي بنتيجة 3/0، وفاز أون تي في على اكسلانت بنتيجة 3/1.

الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

الدورة الرمضانية للشركة المتحدة

الدورة الرمضانية للشركة المتحدة