الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023 ودرجات الحرارة

طقس
طقس

تقلبات جوية تشهدها حالة الطقس اليوم الأربعاء ، حيث تتراجع الحرارة بنحو 4 درجات، كما تظهر الشبورة المائية على الطرق في بداية النهار مع شدة الرياح المحملة بالأتربة، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأربعاء 5-4-2023 ودرجات الحرارة . 

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الارصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على القاهرة وكافة المحافظات بنحو من 4 إلى 5 درجات مقارنة بالحرارة أمس الثلاثاء ، ليكون الطقس غائم جزئيا وتسجل القاهرة الكبرى 26 درجة نهارًا والصغرى 13 درجة.

وتتراجع درجات الحرارة ليسود  الطقس الغائم يومي الأربعاء و الخميس بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد .

 

وتتكون الشبورة المائية الكثيفة علي الطرق الأمر الذي يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، إضافة إلى الأتربة العالقة إثر نشاط الرياح على الطرق الرئيسية في محافظات السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحري، وطالبت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في ساعات الصباح الباكر.

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كما ناشدت الأرصاد الجوية مرضى حساسية الصدر والربو، والجيوب الأنفية، وكبار السن، بالبقاء في المنزل وعدم الخروج لأنشطتهم اليومية، مع هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وبلغت سرعة الرياح 28 كليو متر في الساعة على القاهرة الكبري، فيما تبلغ سرعتها في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 24 كيلو متر في الساعة مع تكون الشبورة المائية

 

 

درجات الحرارة المتوقعة 

 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا.
  • السواحل الشمالية 22 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا.
  • شمال الصعيد 29 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجة ليلًا.
  • جنوب الصعيد 33 درجة مئوية و13 درجة ليلًا .
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الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الشبورة المائية

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