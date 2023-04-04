الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يسرا اللوزى: فى بداية اكتشافى لمرض بنتى حسيت بالضعف والعجز

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن رد فعلها تجاه مرض ابنتها وحقيقة إحساسها بالضعف، قائلة: "إنها تعاملت كأم بشجاعة تجاه مرض ابنتها، وأنها في البداية ربما شعرت بذلك الضعف لعدم معرفتها بالحلول المتاحة".

وأضافت يسرا اللوزي خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أنها في البداية كانت تحدثها، وكانت متوقعة أنها تسمع، لافتة إلى أنها ووالدها يتحدثان معها منذ عام ونصف العام، وبالتالي هما يفترضان أنها تستمع إليهما، معقبة: "عندما عرفنا بأنها لا تسمعنا شعرت بالضعف وبدأت أسأل نفسي، طب أنا هعمل إيه؟".

وتابعت: "في الأول لما مكنتش عارفة إنها مش سمعاني، مكنش عندي الضعف ده، لكن لما عرفت إني بكلمها وهي مش سمعاني، بقى عندي إحساس بالضعف والعجز، وهو ما أعطاني دفعة بأن أجد حلولًا سريعة، والحمد لله تخطينا حالة الإحباط التي مررنا بها سريعًا".

وأشارت الفنانة يسرا اللوزي  إلى أنها كانت تشعر بالخوف من هل ستصل ابنتها إلى مرحلة دخولها المدرسة، وهل ستتمكن من محادثة أصدقاء آخرين؟. 

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