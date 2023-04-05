الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الشباب المصرى» ينظم حفل تكريم للأمهات المثاليات

مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري يكرم "ليلي طه" رائدة العمل العام

كرم مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، بالتعاون مع مؤسسة ايجي جيت لريادة الأعمال ودعم المرأة، ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ضمن حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمجتمع المدني المصري تقديراً لجهودهم وكونهم نموذج يحتذى به للمرأة المصرية.

 

حضر حفل التكريم السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وأوضحت ليلي طه قاسم، أن التكريم أسعدها كثيرا وهو تقدير لجهودها في العمل العام للمرأة كمقررة للمجلس القومي طوال أكثر من 30 عاماً لمساعدة المرأة والأمهات المصريات وتقديم كل سبل الدعم لهم.


وأشارت إلى أن مثل هذا التكريم يكون ملهم ومشجعاً للأمهات والسيدات المصريات ليكونوا رائدات في المجتمع المدني وفي نفس الوقت استطاعوا أن ينجحوا في تربية أبناء وبنات يفتخر بهم المجتمع.

 

ومن ناحيتها أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أننا نجتمع اليوم لتكريم الأم المثالية، الأم هي رمز للعطاء والوفاء، كما أن الأم لها فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.


وأشارت خطاب، إلي أن المرأة المصرية تفخر الأن أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات على أرض الواقع، كما أن مصر حققت تقدما ملموسا في مؤشرات الاستراتيجية المصرية لتمكين المرأة 2030، حيث أصبحت تتقلد جميع المناصب القيادية والتنفيذية في الدولة.

 

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجتمع المدني المصري مليئ بقصص وحكايات بطلات من الأمهات أصحاب الدور الكبير في ملفات التنمية، وأمهات استطعن أن ينجح في حياتهم العملية.


وأضاف ممدوح، أن هذه الاحتفالية هدفها تكريم الأمهات المثاليات من استطعن القيادة وبناء الجسور والدفاع عن قضایاھم ، وأن يكونوا في الصفوف الأمامية لنهضة هذا البلد.

مجلس الشباب المصري يكرم ليلي طه رائدة العمل العام ضمن الأمهات المثاليات بالمجتمع المدني

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