الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لبحث تعزيز التعاون مع الصين

ورشة عمل مهنية لبحث
ورشة عمل مهنية لبحث لتعزيز مع الصين

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل مهنية تحت عنوان "السياحة المصرية الصينية"، والتي شارك في جلستها الافتتاحية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وHu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني، والذي يزور مصر حاليًا، حيث يأتي تنظيم هذه الورشة لبحث وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وجمهورية الصين الشعبية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وورشة العمل عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، ووفد من دولة الصين يضم 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة واللذين تستضيفهم الهيئة حالياً في زيارة تعريفية لمصر بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

ومن جانبه، أوضح  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الورشة تعد الأولى بين ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية ومنظمى الرحلات الصينية بعد جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه كان قد تم الاستعداد والتنظيم لهذة الورشة خلال الوبينار الذي عُقد في شهر مارس الماضي بمقر المركز الثقافي الصيني تحت عنوان "الترويج للسياحة المصرية الصينية 2023" وشاركت به وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتب التبادل والتعاون الدولي بوزارة الثقافة والسياحة الصينية، والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وشركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية، حيث التقى أكثر من 90 مُمثلا من القطاعين الحكومي والخاص من مصر وجمهورية الصين الشعبية حضورياً أو عبر تقنية الزووم.

وأضاف أنه تم خلال ورشة العمل استعراض الأنماط والمنتجات السياحية والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والخدمات السياحية المقدمة بمصر وما يتم من جهود لرفع كفاءة وتحسين هذه الخدمات مما يتيح للسائح أن يعيش تجربة سياحية مميزة خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى إطلاع الجانب الصيني على استعداد الشركات السياحية المصرية لاستقبال السائحين.

كما تم التعرف على متطلبات شركات السياحة الصينية بما يساهم في تنظيم برامج سياحية تلائم ورغبات ومتطلبات السائح الصيني.

السائح الصيني المنتجات السياحية شركات السياحة السياحة والآثار السياحة والمنشآت الفندقية السياحة المصرية الصينية

الأكثر قراءة

وزارة السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لبحث تعزيز التعاون مع الصين

«اعتقدت أنه الحلاق».. مواقف محرجة لـ عبد الحليم حافظ فى شهر رمضان

خير من ألف شهر.. متى تاريخ ليلة القدر 2023 وماهو فضلها؟

نائب رئيس «الدراسات العربية»: زيارة الرئيس القبرصى لتقوية منتدى حقول شرق المتوسط

«الغرف التجارية»: تخفيضات سلع معارض أهلا رمضان تصل لـ30%

السفارة الروسية بأمريكا: واشنطن تصمم على تمديد الصراع فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

50 عاما من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

كريم فرغلى

الدراما المصرية .. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة في "مصر الجديدة "!

أمل زيادة

الكتيبة101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

أشرف سالم

«أرض الفيروز».. عودة السيادة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى: «اعتداءات سافرة ونطالب بوقفها فورًا»

القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى.. واعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين (فيديو)

أنظمة المعلومات فى شركة بريد إسرائيل تتعرض لعملية اختراق