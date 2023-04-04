تفاصيل أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات بالجيزة

‏شهد بيت القاهرة المركز الثقافى البيئى التابع لوزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بين محافظة الجيزة مع بالتعاون مع تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى وRenergy Group Partners)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزراء المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.

وترصد “الدستور" أبرز المعلومات عن مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات بالجيزة.

‏برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، يهدف إلى تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها بالمدافن الصحية.

يوفر المشروع مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء هذه المدافن الصحية، إضافة إلى تجنب وجود تراكمات داخل المحافظات، فضلا عن إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي وربطها على الشبكة.

يستهدف مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش فى محافظة الجيزة، زيادة عدد محطات وأجهزة رصد للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء التابعة لوزارة البيئة.

يستهدف المشروع تحويل 1200 طن من المخلفات يوميا لإنتاج كهرباء بقدرة 30 ميجاوات للساعة الواحدة، وخلق بيئة صحية ورصد لنوعية الهواء والتنبؤ بالملوثات وكذلك اقتصادية آمنة.

يعد محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش فى محافظة الجيزة المشروع الأول الذى يسعى إلى توفير بيانات الرصد الصحيحة.

المشروع يخلق بيئة صحية ونظيفة، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، وأخيرا إنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام.

يعد مشروع إنتاج الطاقة من المخلفات بمحافظة الجيزة، وإعادة تدوير المخلفات أحد مراحل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

يهدف هذا المشروع إلى التكيف مع التغيرات المناخية المحتملة.

يحقق المشروع عائد صحي للمواطنين وعدد من الفوائد الاقتصادية للدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تعمل على المحاور الثلاثة للتنمية، المحور البيئى والاقتصادى، والاجتماعى والصحى.