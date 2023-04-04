مشاهد من محاكمة ترامب.. ماذا يحدث في «جنائية مانهاتن»؟

تتجه أنظار العالم إلى قاعة محكمة مانهاتن في ولاية نيويورك، والتي يمثل أمامها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويواجه اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية قبيل انتخابات 2016 التي أوصلت الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض، مقابل الصمت على علاقة جنسية أقامته معه في 2006.

ترامب يجتمع مع المحامين

وتوجه الرئيس الأمريكي السابق إلى محكمة نيويورك تمهيدا لمثوله أمامها اليوم الثلاثاء.

واجتمع ترامب مع عدد من المحامين في برج ترامب في نيويورك في الوقت الذي تشهد فيه المدينة إجراءات أمنية مشددة، إذ تتوقع السلطات مظاهرات قد ينظمها مؤيدو ومعارضو الرئيس السابق.

ترامب ينكر التهم الموجهة له

وينكر ترامب ارتكاب أي مخالفات للقانون، وهو أول رئيس أمريكي سواء في الخدمة أو انتهت فترة ولايته، يواجه اتهامات جنائية في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا للقانون الأمريكي، يجب أن يسلم ترامب نفسه إلى محكمة مانهاتن، للاستماع إلى التهم الموجهة إليه، ووضعه قيد الاعتقال لوقت قليل وأخذ بصماته وتصويره، فيما كتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي "تراست سوشال": صيد ساحرات، وذلك قبل أن يسافر من مقر إقامته في فلوريدا إلى نيويورك بقليل الاثنين الماضي.

تصويت هيئة المحلفين

وصوتت هيئة محلفين كبرى على إدانة دونالد ترامب، الخميس الماضي، وهذا يعني أن هناك لائحة اتهام رسمي مكتوب يتم توجيهها ضد شخص، من قبل مدعين يعتقدون أن ذلك شخص قد ارتكب جرما.

وتحتوي لوائح الاتهام على معلومات أساسية حول التهم الموجهة إليها، وفي حالة ترامب، فإنها تتضمن تهما جنائية. بحسب BBC.

وعلى عكس التهم العادية التي يوجهها المدعي العام، فإن لائحة الاتهام هي نتيجة تصويت سري من قبل هيئة محلفين كبرى، وفي قضية ترامب صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في مدينة نيويورك.

تجمع أنصار وخصوم ترامب.. واستعدادات أمنية مكثفة

ويشهد مقر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، تجمعا لأنصاره ومعارضيه، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد مراسل القناة، أن هناك تجمعا غير مسبوق لوكالات الأنباء العالمية لتغطية المحاكمة.

وانتشرت قوات الأمن في شوارع مانهاتن للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين أنصار ومعارضي الرئيس السابق، الذي عادة ما يثير الجدل ويدعو للشغب، وآخر دعواته كانت اقتحام مبنى الكابيتول مطلع 2021.