الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأمريكي السابق ترامب خلف القضبان في انتظار محاكمته (فيديو)

ترامب
ترامب

دخل دونالد ترامب - أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ يواجه اتهامات جنائية - إلى قاعة محكمة في نيويورك ليتم تقديمه للمحاكمة وسط توقعات بإن يقر - ترامب - بأنه غير مذنب.


ويأتي مثول ترامب أمام الادعاء العام بعد اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في سنة 2016.

 


وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، ليس من المعروف حتى الآن ما إذا كان عناصر الخدمة السرية الذين يتولون حماية الرئيس الأمريكي السابق سيكونون معه في المكان نفسه، عندما سيجري أخذ معلومات عادية منه مثل الاسم وتاريخ الميلاد وباقي بيانات التعريف.

دونالد ترامب نيويورك محكمة الانتخابات الرئاسية الأميركية ستورمي دانيلز الممثلة الإباحية

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