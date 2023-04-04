حملة مكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة وتراكمات الهدم بالدقهلية

انطلقت، اليوم، أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة، وتراكمات مخلفات الهدم والبناء، بنطاق المنطقة المركزية وبالشوارع والميادين والطرق العامة والاراضي الفضاء في كل من شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة، وذلك علي مدار 4 أسابيع حيث يبدأ العمل من اليوم الثلاثاء حتي يوم الخميس أسبوعيا ولمدة شهر.





من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن الحملة يشارك فيها عدد 15 مركزا ومدينة وحيا علي مستوي المحافظة من خلال 25 معدة تابعة لجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة .





وقال “مختار” إن تنفيذ هذه الحملة يأتي تفعيلا لخطة المحافظة التي تستهدف رفع تراكمات النخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والبناء بأنحاءالمنطقة المركزية، وفور الانتهاء من العمل بالمنطقة المركزية سيتم تعميم تنفيذ الخطة بكامل مراكز ومدن المحافظة حرصا علي خلوها تماما من كافة تراكمات هذه المخلفات حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة.





وفي هذا السياق، أوضح السيد محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن الحملة يتم تنفيذها بمشاركة نواب رؤساء المراكزالمشاركة لرفع التراكمات المشار اليها من كافة المناطق بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبالطرق العامة والأراضي الفضاء، وذلك بمشاركة اللوادر وسيارات النقل القلاب حمولة ما بين 20 و25 طنا، هذا بالإضافة إلى الحفارات واللوادر، وأضاف رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة أن العمل بدأ صباح اليوم بعدد من المناطق بنطاق كل من شرق وغرب ومركز المنصورة شمل رفع التراكمات من عدد من الأراضي الفضاء والطرق العامة والشوارع الرئيسية.





وأكد محافظ الدقهلية، على أن جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من أجل تحقيق طموحات ومطالب مواطني الدقهلية.

كما عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، بأعضاء المجلس القومي للسكان لبحث ومناقشة القضايا السكانية وأسبابها بالمحافظة ووضع حلول ورؤية مستقبلية للتعامل مع هذه القضية الخطيرة .

وأكد "المحافظ " علي أن القضية السكانية من أخطر القضايا المجتمعية التي تواجه مصر وتحتاج الي تضافر جهود كافة الجهات لوضع حلول لها ، سواء المديريات الخدمية والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والأزهر والأوقاف والكنيسة.

كما أكد "مختار" علي أن الزيادة السكانية هي أحد معوقات عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر وأحد أسباب انتشار البطالة والأمية، مشيراً إلي أن الزيادة السكانية هي قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.