تحرير 24 محضر تمويني خلال حملة رقابية علي المخابز البلدية بمطاي فى المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع الأدارة التموينية بالمركز والجهات المعنية؛ حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدي، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتعليمات الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، باستمرار الحملات التموينية بالمراكز والقرى أسفرت عن ضبط وتحرير 24 مخالفة متنوعة.

من جانبه قاد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، حملة تموينية بحضور على الكيال نائب المركز و عبدالحكيم محمد مدير اداره التموين بمطاى ومباحث التموين ومسئول قسم الاغذية بمطاى حمله على المخابز البلدىة بنطاق مركز مطاى للتاكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتاكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

أسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر للمخالفين، تنوعت ما بين عدد ٥ محاضر نقص وزن، وعدد١محاضرعدم اعلان، و٧ محاضر شهاده صحيه، و٢ محضر بون صرف، وعدد ٧محاضر نظافه، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة التموين وحماية المستهلك ومباحث التموين لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تكثف من الحملات الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من توافر كافة أحتياجات المواطنين وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط جميع المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة مشيرا إلي أستمرار هذه الحملات بأحياء المدينة والقري التابعة لها بصفة يومية.